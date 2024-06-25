Российская модель Наталья Водянова и Дженнифер Лопес появились на модном показе в Париже

Наталья Водянова уже давно стала знаменитой на весь мир. Она живет в Париже вместе со своим мужем Антуаном Арно. В последние два года модель не приезжает в Россию и не ведет соцсети. Но иногда она появляется на светских мероприятиях.
Мама пятерых детей не перестает следить за внешностью. Она обычно не боится экспериментировать с образами. Этим летом российская красавица посетила показ мод Christian Dior Haute-Couture. Для такого случая она выбрала беспроигрышный лук.
На публике Наталья щегольнула в платье с юбкой-футляром и декольте. Лаконичный черный наряд дополнили кожаный ремешок с золотой пряжкой, босоножки из матовой кожи на платформе и золотые украшения. Она поддержала тренд на стиль — тихая роскошь. В руках у нее была сумка Dior. Нежный макияж с акцентом на розовые тени визуально омолодил звезду.
Наталья Водянова. Фото: Global Look Press
Среди других гостей были Винус Уильямс, Донья Кэт, Джису и другие известные персоны. Также приехала на показ Дженнифер Лопес. 54-летняя певица недавно провела отпуск в Италии без своего мужа Бена Аффлека. Уже несколько месяцев ходят слухи, что они разъехались и готовятся к разводу. Артистка была в кремовом платье и черных перчатках, которые надела, чтобы скрыть пальцы. Так она смогла не показывать, носит ли еще помолвочное кольцо с бриллиантом, подаренное Беном перед свадьбой, пишет Daily Mail.
Напомним, что на днях Водянова вышла в свет с Арно. Они вместе были на модном показе.
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Дженнифер Лопес. Фото: Global Look Press