Российская модель Наталья Водянова и Дженнифер Лопес появились на модном показе в Париже

Наталья Водянова уже давно стала знаменитой на весь мир. Она живет в Париже вместе со своим мужем Антуаном Арно. В последние два года модель не приезжает в Россию и не ведет соцсети. Но иногда она появляется на светских мероприятиях.

Мама пятерых детей не перестает следить за внешностью. Она обычно не боится экспериментировать с образами. Этим летом российская красавица посетила показ мод Christian Dior Haute-Couture. Для такого случая она выбрала беспроигрышный лук.

На публике Наталья щегольнула в платье с юбкой-футляром и декольте. Лаконичный черный наряд дополнили кожаный ремешок с золотой пряжкой, босоножки из матовой кожи на платформе и золотые украшения. Она поддержала тренд на стиль — тихая роскошь. В руках у нее была сумка Dior. Нежный макияж с акцентом на розовые тени визуально омолодил звезду.