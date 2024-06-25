Кудрявцеву возмутил мультфильм, который она посмотрела с дочкой Машей: «Вот так овцами и становятся! Прости, Господи»

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в уже зрелом возрасте. Она воспитывает дочку Марию, которой пять лет. Телеведущая старается уделять ей максимум внимания. Примечательно, что она старается показывать ей советские мультфильмы. Ведущая шоу «Секрет на миллион» много читает для наследницы. Но на этот раз она решила с ней посмотреть мультфильм по телевизору.

Картина была об отеле со спа-салоном, в котором отдыхали животные. По словам звезды, там овцам делали разные процедуры от огуречной маски до грязевой. Увиденное поразило Леру. Она раскритиковала мультик и заявила, что не стала его досматривать.

«Блин, ну пусть хоть мультфильмы будут про дружбу, любовь и развитие. Спа-процедуры! С детства! Выключила и пошли книжку читать. Вот так овцами и становятся! Прости, Господи», — возмутилась телеведущая.

Напомним, что свою дочку она отдала в престижный садик при школе. Также Мария ходит на балет и художественную гимнастику. Несколько раз в год телеведущая ее возит на море.