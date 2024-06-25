Татьяна Васильева призналась, что станет бабушкой в шестой раз

Татьяна Васильева играет в театре и снимается в кино. В 77 лет она не перестает работать. От первого брака у нее есть сын Филипп. А от второго мужа у нее есть дочка Елизавета. Ее наследники тоже связали свою жизнь с кино. Они строят актерскую карьеру. На этот раз артистка дала интервью, в котором раскрыла радостную новость. Оказалось, что в ее семье скоро произойдет пополнение. Но она не уточнила, у кого появится ребенок у ее дочки или e сына.

«Ждем шестого ребенка. Все мои внуки разные», — поделилась звезда в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

К слову, всего полтора года назад она стала бабушкой в пятый раз. Васильева участвует в жизнях своих наследников. Она помогла своему сыну вернуть в Россию своего внука Гришу, которого ранее увезла в Германию ее бывшая невестка Анастасия Бегунова. Теперь малыш живет с папой и своей мачехой. Артистка не исключает, что в Россию вернется и младший брат Гриши. По словам актрисы, мальчик ненавидит Германию.

«Он сейчас с отцом, с мачехой. Но это плохое слово, потому что Маша заменяет ему мать. Гриша целеустремленный, я таких людей даже не знаю. Господи, помоги ему. Собственно, возможно, это и от меня передалось… Ваня другой…» — пояснила Васильева.