Бурунов признался, что в роль в «Слове пацана» вложил личную боль «несостоявшегося отцовства»

Ляйсан Утяшева призналась в своей передаче, что не хотела смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако ее уговорил муж Павел Воля и они все серии посмотрели за одну ночь. У телеведущей есть любимым момент в сериале, когда герой Сергея Бурунова сидит в пустом банкетном зале, так как его никто не пришел поздравить, узнав неприятные новости о его семье. И только сын приходит, чтобы с ним попрощаться, так как ему нужно срочно убегать из города. Бурунов признался, что эта сцена тронула и его.

«Это огромное спасибо и низкий поклон моему горячо любимому Андрею Николаевичу Першину, он же Жора Крыжовников. Он бы не был Жорой Крыжовниквым, если бы не докрутил этот финал. Он думал, он мне сказал на премьере: "Надо переделать". А я говорю: "В смысле, как?" Потому что финал был другой. Он говорит: "Я хочу сделать его беспощаднее". В этом смысле Андрею Николаевичу можно доверять», — высказался актер в передаче «Дерзкая готовка».

По его словам, Крыжовников также переснимал сцены и для фильма «Лед-2». Артист подчеркнул, что доверяет режиссеру.

«Он мне рассказал обстоятельства, и я понял — точно, потому что учитывая обстоятельства моего героя, он был уважаемый человек, на государственной службе. Это позор на всю жизнь. Советское общество очень осуждающее, критиканское. От этого не отмыться и это очень точно. Андрей это чувствует и я это почувствовал. Мы с ним на одной волне по ощущениям, по болезнинности этого всего. Он тоже уязвимый человек, такой же как и я. Мы почти ровесники. Я понимаю, о чем он хочет сказать. С каким состраданием рассказана эта история. Ване Янковскому было очень тяжело. Тут настолько все попало. Сама тема этого всего, что Андрей о ней с таким состраданием о ней рассказал. Плюс мои какие-то личные темы, тема человеческая, моего несостоявшегося отцовства. Она тоже личная. Там закипело все», — поделился Бурунов.

Напомним, что 47-летний актер не женат и не имеет детей.