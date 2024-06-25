Самбурская раскрыла причину развода с Дыцевичем: «Избил на 7 день после свадьбы»

Настасья Самбурская не раз признавалась, что своими силами добилась успеха в кино. Она также стала певицей. Актриса обычно не рассказывает о личной жизни. Она в 2017 году закрутила роман с коллегой Кириллом Дыцевичем. Они сыграли свадьбу, но уже через несколько недель разошлись. Ранее артистка не раскрывала причины развода. Но теперь поклонники спросили, поддерживает ли она с ним общение. Звезда заявила, что он поднимал на нее руку, поэтому никакого общения нет.

«Я похожа на женщину, которая продолжит общаться с мужчиной, который ее избил на 7 день после свадьбы. О чем есть соответствующее заявление и снятые побои. А после женился на другой и избивал ее беременную?» — написала Настасья.

Напомним, что до недавнего времени она была одна. Но этим летом артистка выложила фото с новым возлюбленным. Его имя она предпочитает скрывать. Пока неизвестно, кто ее избранник.