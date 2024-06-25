Самбурская раскрыла причину развода с Дыцевичем: «Избил на 7 день после свадьбы»

Настасья Самбурская заговорила о рукоприкладстве актера. Фото: Global Look Press

Настасья Самбурская заявила, что ее бывший муж поднимает руку на женщин.

Настасья Самбурская не раз признавалась, что своими силами добилась успеха в кино. Она также стала певицей. Актриса обычно не рассказывает о личной жизни. Она в 2017 году закрутила роман с коллегой Кириллом Дыцевичем. Они сыграли свадьбу, но уже через несколько недель разошлись. Ранее артистка не раскрывала причины развода. Но теперь поклонники спросили, поддерживает ли она с ним общение. Звезда заявила, что он поднимал на нее  руку, поэтому никакого общения нет. 

«Я похожа на женщину, которая продолжит общаться с мужчиной, который ее избил на 7 день после свадьбы. О чем есть соответствующее заявление и снятые побои. А после женился на другой и избивал ее беременную?» — написала Настасья. 

Напомним, что до недавнего времени она была одна. Но этим летом артистка выложила фото с новым возлюбленным. Его имя она предпочитает скрывать. Пока неизвестно, кто ее избранник. 

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