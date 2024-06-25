Актер из сериала «Кухня» Марк Богатырев снял обручальное кольцо и провел время с блондинкой в баре

Марк Богатырев спровоцировал слухи о разводе. Фото: Global Look Press

Супруг Татьяны Арнтгольц был замечен в столичном баре. Актер спровоцировал слухи о проблемах в семье.

Марк Богатырев прославился благодаря сериалу «Кухня». Артист уже четыре года состоит в браке с Татьяной Арнтгольц. В 2021 году у них родился сын Даниил. Они казались идеальной парой. Но теперь появились слухи, что у супругов не все гладко. Дело в том, что Марка на днях заметили в одном из столичных баров. 

Он там отдыхал, сняв обручальное кольцо. Примечательно, что актер наслаждался компанией стройной блондинки. Очевидцы засняли его на камеру. Он танцевал со своей спутницей, обнимал ее и что-то шептал на ушко. В какой-то момент Марк заметил, что его снимают на камеру. 

«Да, что-то я разошелся», — произнес он. 

Марк Богатырев в баре с девушкой. Фото: кадр из передачи «Ты не поверишь!»

Артист часто подходил к бару. Возможно, что он просто перебрал с алкоголем. Кадры, где Богатырев отрывается с незнакомкой, показали в передаче «Ты не поверишь!». 

Пока Арнтгольц не прокомментировала слухи об изменах мужа. Ранее она пережила развод с Иваном Жидковым, от которого родила дочку Марию. Их брак продлился почти пять лет. Татьяна признавалась, что они оказались слишком разными людьми. 

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