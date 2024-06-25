Актер из сериала «Кухня» Марк Богатырев снял обручальное кольцо и провел время с блондинкой в баре

Марк Богатырев прославился благодаря сериалу «Кухня». Артист уже четыре года состоит в браке с Татьяной Арнтгольц. В 2021 году у них родился сын Даниил. Они казались идеальной парой. Но теперь появились слухи, что у супругов не все гладко. Дело в том, что Марка на днях заметили в одном из столичных баров.

Он там отдыхал, сняв обручальное кольцо. Примечательно, что актер наслаждался компанией стройной блондинки. Очевидцы засняли его на камеру. Он танцевал со своей спутницей, обнимал ее и что-то шептал на ушко. В какой-то момент Марк заметил, что его снимают на камеру.