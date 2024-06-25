Самбурская ответила на обвинения в романе с мужем Летучей: «Вы меня с какой-то другой Настей перепутали»

Настасья Самбурская давно стала известной. Она приложила силы, чтобы стать успешной актрисой, также она поет на сцене. Лишь в личной жизни артистка долго не могла обрести счастье. Она жаловалась, что сложно встретить достойного мужчину.

На этот раз Настасья выложила фото с новым возлюбленным. Он оказался брутальным бородатым мужчиной. Но его имя актриса не стала называть. А поклонники стали обвинять звезду в романе с женатым мужчиной. Многим показалось, что ее избранник очень похож на мужа Елены Летучей Юрия Анашенкова.

Но Самбурская не стала молчать. Она опровергла обвинения. При этом артистка подколола Анастасию Решетову, которую недавно стали обвинять в том, что она разрушила семью певицы Алсу. Экс-возлюбленную Тимати подозревают в том, что она стала любовницей Яна Абрамова и увела его у артистки.

«Вы меня с какой-то другой Настей перепутали! Не выдумывайте! Вам в пабликов такого напишут», — написала Настасья.