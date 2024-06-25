Создательница бренда I AM Studio Самкович опровергла слухи о рукоприкладстве бывшего мужа: «Обзывал плохими словами»

Ксения Собчак решила посвятить новый выпуск ее передачи на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» fashion индустрии в России. За последние два года появилось много новых отечественных брендов. Ей удалось пообщаться с Дарьей Самкович, которая основала бренд I AM Studio, ставший первым в России в сегменте «миддл-ап». Она развивала его самостоятельно, а потом ей стал помогать муж Олег Воронин. По ее словам, название было зарегистрировано на ее супруга, так как в тот момент у нее не было гражданства. А потом они решили развестись. И Дарье предложили два пути расхода.

«Мы начали спорить, мы начали ругаться. В какой-то момент я почувствовала, что я уже не хозяйка в своем бренде. Все привело к тому, что мы развелись. И нам нужно было решать, кто останется в бренде. Олег категорически уходить не хотел. Он предлагал мне остаться, но остаться на тех условиях работы, которые были: согласовывать с ним контент, и то, и се, не лезть в операционку, не лезть в стратегию. И вот я даже не знаю, что там оставалось из функционала. Это был первый вариант. А второй вариант — выйти за некоторое вознаграждение и распрощаться с брендом. Из этих двух вариантов я выбрала второй», — поделилась бизнесвумен.

Она пояснила, что не может работать на каторге. По ее словам, просто смотреть, что бренд неправильно развивается и ничего не делать она бы не смогла. Собчак уточнила, почему ходили слухи, что их развод был тяжелым. Она решила прямо спросить, было ли рукоприкладство со стороны Олега.

«У нас же разница в возрасте достаточно большая, 18 лет. И он всегда был главный в семье, самый старший, а я такая молоденькая девочка из Беларуси. В какой-то момент я быстро его переросла и стала самостоятельной. Дома происходило тоже самое: он главный, а я — подчиненная, что в принципе нормально. Когда ты работаешь вместе — это очень большой катализатор и проверка. Вы либо еще больше начинаете быть близкими, либо случается просто крах. После года работы то, что стало происходить в наших отношениях, это просто 360 градусов. Это было неописуемо. Я тяжело это переживала, к врачам ходила, антидепрессанты пила. Не было никаких действий в это сторону (насилия). Было психологическое давление. То что он меня обзывал плохими словами и говорил, что я никчемная — это психологическое насилие? Не было никаких побоев дома, не было ни у него, ни у меня отношений на стороне. Это было просто несправедливо по отношению ко мне при расходе, говорить, что я на тебя ничего не оформлю, я на тебя оформлю, если ты докажешь, что можешь себя хорошо вести», — пояснила Самкович.