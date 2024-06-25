Бондарчук о романе Лепса с 18-летней школьницей: «Возраст не имеет ровным счетом никакого значения, если есть любовь»

Григорий Лепс удивил не только поклонников и коллег, когда вышел в свет с 18-летней девушкой. Его спутницей оказалась Аврора Киба, которую он назвал своей невестой. Позже оказалось, что его избранница только окончила школу и получила аттестат. Она уже показала кольцо на пальце. Однако пока ее родные ничего о говорят о свадьбе. В обществе также активно обсуждают, что Аврора может быть просто продюсерским проектом Лепса. Другие осуждают артиста за то, что у него огромная разница в возрасте с возлюбленной.

55-летняя Светлана Бондарчук встала на сторону Лепса. Она уверена, что возраст вообще не имеет никакого значения.

«Возраст не имеет ровным счетом никакого значения, если есть любовь. А что в это вкладывается — страсть, общие интересы или что-то еще — решать только им. Если все совпадает, можно только порадоваться и восхититься», — высказалась модель в соцсети.

Она добавила, что тут не нужно задаваться вопросом, насколько долго продлятся отношения. Бондарчук считает, что надо жить в настоящем временем и наслаждаться моментом. Она отметила, что если у Лепса с избранницей есть общие интересы, то это классно.