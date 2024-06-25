Татьяна Васильева ответила на обвинения Максима Галкина* во лжи: «Я не могу молчать»

Максим Галкин* в феврале 2022 года уехал из России вместе с Аллой Пугачевой. Он перестал вести передачи. Юморист теперь гастролирует, чтобы заработать деньги. Не так давно он узнал, что Татьяна Васильева заговорила о нем интервью. Она рассказала, что артист сбежал из страны после их совместной работы. Они были на съемках его передачи, когда Галкин* собрался уезжать. Но муж Примадонны заявил, что актриса врет. Он пояснил, что уехал только спустя пять дней после съемок с ней.

Теперь Васильева решила прокомментировать сложившуюся ситуацию. Она посчитала оправдания юмориста нелепыми. Актриса дала понять, что не врет.

«О, да! Ну это "страшная" ложь с моей стороны. У меня такой характер, что, во-первых, я не могу придумывать чего-либо ни про себя, ни про кого-то другого. А во-вторых, я не могу молчать. Не могу остановиться на полуслове», — сказала звезда в беседе с Вячеславом Манучаровым.

Она также отметила, что про тех людей, которые покинули Россию, стоит забыть. Она назвала их «дурочками». По мнению Татьяны Григорьевны, эти уехавшие артисты перестали быть интересными. Раньше ей было их жалко, так как Васильева уверена, что вдали от родины у них сплошные проблемы.

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