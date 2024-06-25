Отар Кушанашвили не может говорить после перенесенной операции

Отар Кушанашвили является известной персоной. Недавно он попал в больницу. Телеведущий жаловался на слабость, проблемы с желудком и кишечником. У него обнаружили острую непроходимость кишечника. Журналиста отправили на экстренную операцию.

Появились слухи, что у звезды нашли раковую опухоль. Его жена Ольга Фролова-Кушанашвили в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что он пришел в сознание после операции. По ее словам, журналиста отключили от ИВЛ.

А 25 июня появилась информация, что Отар находится в стабильном состоянии. Отмечается, что он регулярно приходит в себя. Однако пока телеведущий не говорит, общается только взглядом и жестами. Кушанашвили находится в отдельной палате, пишет Телеграм-канал Shot.

Напомним, что супруга звезды тоже побывала в больнице. Из-за переживаний у нее стало подскакивать давление. Она была госпитализирована, но на следующий день Ольга покинула больницу.