Калашникова заявила, что Лепс изменился после встречи с 18-летней возлюбленной: «Перестал пить, занялся спортом»

Григорий Лепс является известным артистом. Он развелся с балериной Анной и несколько лет был одинок. Певец не скрывал, что хочет встретить новую любовь и даже признавался, что хочет завести еще детей. И этим летом он появился на публике с 18-летней Авророй Киба. Артист представил ее как свою невесту. Оказалось, что она только сейчас окончила школу, хотя ходили слухи, что юная особа — студентка МГИМО. Известно, что она тоже поет. Многие стали осуждать такой выбор Лепса из-за большой разницы в возрасте.

А вот Анна Калашникова заверила, что у певца серьезные намерения. Она даже пообщалась с его другом и выяснила, что артист уже мог тайно сыграть свадьбу с избранницей, так как он скрытный по своей натуре. Модель понимает, чем 61-летний Лепс смог покорить молодую девушку.

«Ее ровесники так не ухаживают, как мужчины в возрасте. Золотая молодежь проматывает все деньги в клубах. А тут она получает такие букеты роз от Лепса (в среднем они стоят от 40 до 100 тысяч рублей), бриллиантовое кольцо за 30 миллионов рублей», — заявила Анна.

Она добавила, что красивые поступки могли вскружить голову Авроре. Но звезда добавила, что и сам Григорий Викторович обрел то, чего искал. Он был одинок после развода, а теперь у него появилась девушка, которая меняет его в лучшую сторону.

«Друзья Лепса отметили, что, встретив Аврору, он перестал пить, занялся спортом. Конечно, это юная подруга так хорошо влияет и на него, и на его здоровье», — поделилась Калашникова, пишет « МК ».