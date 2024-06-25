Заразившегося ботулизмом актера Алексея Бардукова выписали из больницы

Алексей Бардуков в июне был госпитализирован. Он попал в больницу спустя два дня после того, как ему стало плохо. Оказалось, что актер съел салат лобио, в котором нашли ядовитую фасоль. Из-за еды из доставки недавно отравилось большое количество человек. Примечательно, что артист стал чувствовать слабость и головокружение. В итоге у него диагностировали ботулизм — сильное отравление, поражающее нервную систему. Звезду кино поместили в стационар. Вскоре его состояние стабилизировали.

Спустя 8 дней Бардуков смог победить ботулизм. Его выписали из больницы. Родственник актера рассказал, что 39-летнему артисту теперь хорошо себя чувствует. Уже скоро он сможет вернуться к работе, пишет Телеграм-канал Shot.

Напомним, что Алексей снялся со многих картинах, включая сериалы «Диверсант», «Мосгаз» и «Перевал Дятлова», а также он служит в театре «Сатирикон».