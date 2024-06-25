Новость о возвращении Земфиры* в Россию оказалось фейком

Земфира* уже несколько лет живет во Франции. Она покинула Россию вместе с подругой Ренатой Литвиновой. Певица редко дает концерты в Европе. Она также редко появляется на публике. Недавно появились слухи, что артистка поссорилась с Литвиновой и съехала от нее.

А накануне телеграм-каналы наводнили фото звезды, которые сделаны в Москве. Отмечалось, что она могла вернуться, чтобы попасть к стоматологу и за более дешевый ценник вылечить зубы, так как в Европе это значительно дороже.

Новость о возвращении Земфиры* наделало много шума. Однако внимательные пользователи Сети заметили, что на кадрах певица более упитанная, хотя в последнее время она похудела. И в итоге журналисты выяснили, что новость оказалась фейком. Фото с артисткой было сделано у ее дома в 2018 году, пишет «СтарХит».

По всей видимости звезда не приезжала на родину. Она продолжает находиться во Франции.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.