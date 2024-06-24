SHAMAN прокомментировал свое попадание в санкционный список ЕС: «Потому что я — русский»

Ярослав Дронов, который известен под псевдонимом SHAMAN, поет патриотические песни. Он регулярно выступает в Кремле и на праздничных концертах. Популярность артист за послед два года возросла. А 24 июня стало известно, что его включили в новый санкционный список ЕС вместе с Полиной Гагариной, Иваном Охлобыстиным и другими известными персонами. Первым на эту новость отреагировал Дронов.

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский», — написал он в соцсети.

Певец дал понять, что произошедшее его не расстроило.

Отметим, что включение в санкционный список означает, что человеку будет запрещено въезжать на территорию ЕС, а также его активы в европейских банках будут арестованы.