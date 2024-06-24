Андрей Разин ответил на обвинения в выступлениях под «фанеру» Шатунова: «Это была подстава!»

Накануне исполнилось два года со дня, как умер Юрий Шатунов. У него случился обширный инфаркт. Спасти певца не удалось. Примечательно, что много лет у него были конфликты с Андреем Разиным. Он в свое время разделил между участниками «Ласкового мая» заработанные 32 миллиона рублей. По словам продюсера после этого Юра уже не исполнял песни группы до 2015 года.

Разин пояснил, что песни исполнял он сам и дал почти 3 тысячи концертов. Однако не так давно был случай, когда на телевизионной передач показали выступление Разина, где было слышно фонограмму Шатунова. Он признался, что это было подстроено работниками ТВ.

«Это была подстава! На самом деле это я пел во дворце спорта "Седую ночь". Телевизионщики подложили фонограмму из художественного фильма "Ласковый май", в финале которого Шатунов ее поет, а я ему подпеваю. В Москве я подал на них в суд», — пояснил Андрей.

По его словам, судья попросил предоставить запись передачи, чтобы провести экспертизу, но телеканал не смог это сделал. В документах было указано, что запись размагнитили. Разин считает, что работники канала намеренно скрыли запись, так как сразу стало бы понятно, что был подлог, пишет « МК ».