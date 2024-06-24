Ирина Шейк поделилась редкими кадрами с дочкой от Купера: «Лучшее время»

Ирина Шейк больше не прячет дочку. Фото: Global Look Press

Модель Ирина Шейк решила похвастаться тем, как провела выходной со своей семилетней дочкой.

Ирина Шейк давно стала известной моделью. Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. После расставания с Брэдли Купером ей удалось сохранить дружеские отношения с актером. Она часто оставляет наследницу с ним, когда вынуждена уезжать в другие страны на показы. Голливудский артист признавался, что знает детские русские песни наизусть благодаря дочке. На этот раз топ-модель смогла провести с Леей весь выходной. Она опубликовала трогательные кадры с наследницей. 

Они вместе играли с собакой. Черный пес так устал, что уснул. Примечательно, что дома у Ирины разбросаны вещи. Когда дочка сидела в кроватке и пела песню, ее не было видно из-за одежды, развешенной на бортике. Потом Лея решила помахать лапкой собачки и сказала: «Привет». 

Ирина Шейк с дочкой. Фото: соцсети Ирины Шейк

После этого Шейк также показала кадр, где едет в машине. При этом наследница закинула ей пятки на плечи. Многие отмечают, что девочка быстро растет. 

«Найти единственную куклу, которая у меня была, лучшее время с моей L&P... Счастливого воскресенья», — написала звезда. 

Также Ирина покрасовалась в летнем платье и показала, как дочка выращивает божью коровку. Она учит дочку получать удовольствие от мелочей. 

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