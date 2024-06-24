Ирина Шейк поделилась редкими кадрами с дочкой от Купера: «Лучшее время»

Ирина Шейк давно стала известной моделью. Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. После расставания с Брэдли Купером ей удалось сохранить дружеские отношения с актером. Она часто оставляет наследницу с ним, когда вынуждена уезжать в другие страны на показы. Голливудский артист признавался, что знает детские русские песни наизусть благодаря дочке. На этот раз топ-модель смогла провести с Леей весь выходной. Она опубликовала трогательные кадры с наследницей.

Они вместе играли с собакой. Черный пес так устал, что уснул. Примечательно, что дома у Ирины разбросаны вещи. Когда дочка сидела в кроватке и пела песню, ее не было видно из-за одежды, развешенной на бортике. Потом Лея решила помахать лапкой собачки и сказала: «Привет».