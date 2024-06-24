Наташа Королева заявила, что не ревнует мужа-стриптизера: «Он заряжался этой женской энергией, было круто»

Наташа Королева была очень молодой, когда стала женой Игоря Николаева. Она признавалась, что тогда даже не думала о детях. А после развода певица встретила Тарзана, которого зовут Сергея Глушко. Отношения со стриптизером она скрывала. Уже после первого свидания она забеременела. И вот уже 21 год супруги живут вместе. У них вырос сын Архип. О секретах счастливого брака артистка рассказала Павлу Воле.

По словам Глушко, вторая половинка должна сопротивляться, даже после свадьбы, чтобы сохранялась искра в отношениях. После этого тема перешла в интимную Королева заявила, что у нее была близость с мужчиной в самолете.

«Это не со мной было!» — пошутил Сергей.

Также Наташа отметила, что ее муж теперь художник. Но она никогда не ревновала Тарзана, который выступал перед женщинами. Певица заверила, что это их двоих наполняло энергией.

«Я его не ревную к женской аудитории, наоборот. Когда он практиковал стриптиз, сейчас уже ушел оттуда, теперь он художник, он заряжался этой женской энергией, было круто. Потом нес эту энергию ко мне, я ее чуть-чуть забирала», — пояснила звезда в «Шоу Воли».

К слову, Глушко не разучился танцевать. Он даже устроил мастер-класс для ведущего во время эфира.