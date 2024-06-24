Васильева высказалась о Пугачевой, Познере и Урганте: «Они наплевали на страну»

За последние два года некоторые известные персоны переехали из России, а некоторые не уехали, но прекратили работать на телевидении. Так Алла Пугачева переехала в Израиль. Она недавно отметила 75-летие и впустила несколько новых песен. Однако грандиозного праздника артистка устраивать не стала. А Владимиру Познеру исполнилось 90 лет. Он недавно решил отправится на гастроли. Иван Ургант свои 46 лет тоже не стала устраивать торжество. Он стал снова выступать на сцене.

Их праздники прошли тихо. Татьяна Васильева объяснила, почему так произошло. Она не стала утаивать, что у нее изменилось отношение к Алле Борисовне.

«Потому что они наплевали на страну. Со всеми своими возможностями, талантами, умом. Когда их все знали, любили... Я любила Пугачеву. Не будет такой другой очень долго. Она грандиозная актриса и певица. Что с этим делать? Как-то не лежит душа послушать Пугачеву», — пояснила актриса.

А вот к Познеру она всегда относилась с нелюбовью. Татьяна Георгиевна пояснила, что один раз с ним общалась в рамках интервью. Ей запомнилось, что он улыбался и задавал вопросы с видом, словно все знает. Васильева заверила, что телеведущий презрительно относился к собеседникам.

«Ему не по заслугам было дано звание главного интервьюера страны. Он красовался, ему было приятно, что он такой вальяжный, умный, образованный, закончил всякие университеты. А кто он? Он что здесь делал? Что он сделал для страны?» — высказалась звезда.

Она призналась, что не поняла, зачем в такой момент Познер и Ургант поехали на гастроли, чтобы пить и радоваться. Актриса считает, что это не может вызвать ничего кроме неприязни. Об этом Васильева сказала на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».