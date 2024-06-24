Иван Ургант рассказал, как увидел стриптиз на дне рождения Боярского: «Было стыдно так, что у меня руки тряслись»

Иван Ургант с 2022 года не появляется на отечественном телевидении. Он перестал вести свои шоу. Также до недавнего времени артист не снимался. Однако теперь он отправился на гастроли с Владимиром Познером. Они ездят по Европе. А перед этим артист успел отдохнуть с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочерями в Грузии.

Оказалось, что он также снялся в фильме «Иваново детство» Николая Солодникова. Там звезда телевидения поделился личными историями. Он вспомнил, как впервые увидел стриптиз. Ему в 12 лет часто удавалось быть в гостях у знаменитостей. Тогда он был на празднике у Михаила Боярского, который отмечал день рождения.

«Вышла женщина, сняла с себя все и села на Михаила Сергеевича так же, как он садился на коня в любом из фильмов Юнгвальд-Хилькевича. Женщина оголила грудь Михаилу Сергеевичу прямо в лицо, она на нем извивалась. Мне было стыдно так, что у меня руки тряслись», — поделился Иван.

Он также рассказал, как впервые попал в театр. По словам актера, Андрей Краско пришел к его маме Валерии Киселевой и заявил, что ему нужен ребенок для спектакля в Малом драматическом театре. Ургант отметил, что ему дали корку хлеба, чтобы он не плакал. Еще телеведущий признался, что после смерти мамы в 2015 году он с семьей стал каждый год отмечать ее день рождения. Он собирают ее друзей у себя дома.