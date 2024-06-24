Дарья Мельникова показала своего маленького сына от нового мужа Романа Набатова

Дарья Мельникова несколько лет назад развелась. Она не скрывала, что ей было тяжело, так как нужно было содержать двоих сыновей, платить ипотеку и вести хозяйство. Актриса играла в театре и искала подработки. Но потом она внезапно объявила, что находится в новых отношениях. Это произошло осенью 2023 года. А на днях она представила нового мужа. Им оказался ее коллега Роман Набатов. Более того, артистка тайно снова стала мамой. Она родила еще одного сына.

Тогда звезда не стала раскрывать никаких подробностей. На этот раз Мельникова выложила новые фото. Она запечатлелась со своим возлюбленным на кухне. А потом актриса выложила фото маленького сына, который валялся на белоснежной простыне, пытаясь задирать пухлые ножки.