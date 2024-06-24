Внучка Олега Ефремова заявила, что муж итальянец ее избил и похитил ребенка

Ольга Ефремова уже давно строит карьеру актрисы. Она в 2016 году сыграла свадьбу с итальянцем Алессандро Сини. Однако их отношения вскоре дали трещину. Когда они развелись, у них уже рос сын Арсений. Мальчик остался со своим папой. А теперь артистка вышла на связь с поклонниками в слезах.

Она сообщила, что случилась беда и назвала бывшего мужа преступником. По словам Ольги, ее экс-избранник восемь лет мучает ребенка. Она призналась, что итальянец поднимал на нее руку, а недавно нанес сильные травмы. Звезда показала ссадины и зеленку на теле.

«Он сделал это. Теперь он похитил моего ребенка, я не знаю, где они. У меня есть все бумаги из больницы. Муж разбил мне голову об пол. Я нахожусь под его насилием уже около девяти лет. Физическим, экономическим», — поделилась Ефремова.

Ранее она отметила, что отношения с бывшим мужем у нее разладились окончательно, когда у нее появился новый возлюбленный. Сини стал запрещать ей видеться с наследником. По словам внучки Олега Ефремова, ей раньше позволяли видеть ребенка раз в неделю. Она жаловалась, что малышу нужна мама, но экс-муж всячески им препятствует.