Участниц шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову и Костью Купер избили в баре в Москве

Бэлла Кузнецова попала в больницу. Фото: соцсети Бэллы Кузнецовой

Участницы шоу «Пацанки» устроили конфликт с мужчиной, когда отдыхали на Покровском бульваре. Одну из девушек отправили в больницу, а остальные оказались в отделении полиции.

В шоу «Пацанки» обычно участвуют сильные и бойкие девушки. На этот раз в центре внимания оказались участницы пятого сезона проекта. Бэлла Кузнецова и Костя Купер были избиты в баре на Покровском бульваре в Москве. Они просто отдыхали с тремя подружками, когда у них возникла ссора с другим посетителем бара. В итоге мужчина набросился на них с кулаками. После этого он сбежал. 

Бэлла получила травму. Ее в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. У нее образовалась гематома на голове. Остальных участников потасовки доставили в отдел полиции. 

Кузнецовой удалось обойтись без серьезных последствий. У нее не была выявлена черепно-мозговой травма. На данный момент экс-участницу шоу уже выписали. Отмечается, что ей нужно будет наблюдаться у терапевта. А пока полиция проводит проверку, пишет Телеграм-канал Mash. 

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