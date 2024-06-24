Участниц шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову и Костью Купер избили в баре в Москве

В шоу «Пацанки» обычно участвуют сильные и бойкие девушки. На этот раз в центре внимания оказались участницы пятого сезона проекта. Бэлла Кузнецова и Костя Купер были избиты в баре на Покровском бульваре в Москве. Они просто отдыхали с тремя подружками, когда у них возникла ссора с другим посетителем бара. В итоге мужчина набросился на них с кулаками. После этого он сбежал.

Бэлла получила травму. Ее в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. У нее образовалась гематома на голове. Остальных участников потасовки доставили в отдел полиции.

Кузнецовой удалось обойтись без серьезных последствий. У нее не была выявлена черепно-мозговой травма. На данный момент экс-участницу шоу уже выписали. Отмечается, что ей нужно будет наблюдаться у терапевта. А пока полиция проводит проверку, пишет Телеграм-канал Mash.