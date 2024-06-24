Водянова появилась в платье, которое надевала 18 лет назад, на показе с мужем Арно в Париже

Наталья Водянова уже два года не ведет соцсети. Она стала крайне редко выходить в свет. Модель живет в Париже много лет. Она растит детей от первого брака, а также двоих сыновей от нынешнего супруга Антуана Арно. Лишь иногда во время Недели моды ее можно увидеть на светских раутах. Накануне она посетила модное мероприятие Vogue World, которое состоялось на Вандомской площади. Там звезда предстала с мужем. Она выбрала необычный наряд для такого случая.
На публике Наталья позировала в платье без бретелек Dolce&Gabbana. Наряд расшит драгоценными камнями. А в беседе с Vogue модель напомнила, что надевала этот лук 18 лет назад, когда у нее только родился сын Лукас. Вместе с ним она позировала для обложки глянца.
Наталья Водянова облачилась в люксовый наряд. Фото: кадр из соцсетей FASHION TO MAX
На этот раз Арно старался не попадать в кадр. Наталья продемонстрировала свою стройность. Она в 42 года не перестает следить за своей внешностью. Модель собрала волосы в пучок, оставили несколько прядей у лица. Она также сделала макияж с акцентом на губы.
Возлюбленный топ-модели предпочел классический аутфит — черный костюм с бабочкой и белой рубашкой. Пара не стала демонстрировать свои чувства на публике.
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