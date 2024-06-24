Водянова появилась в платье, которое надевала 18 лет назад, на показе с мужем Арно в Париже

Наталья Водянова уже два года не ведет соцсети. Она стала крайне редко выходить в свет. Модель живет в Париже много лет. Она растит детей от первого брака, а также двоих сыновей от нынешнего супруга Антуана Арно. Лишь иногда во время Недели моды ее можно увидеть на светских раутах. Накануне она посетила модное мероприятие Vogue World, которое состоялось на Вандомской площади. Там звезда предстала с мужем. Она выбрала необычный наряд для такого случая.

На публике Наталья позировала в платье без бретелек Dolce&Gabbana. Наряд расшит драгоценными камнями. А в беседе с Vogue модель напомнила, что надевала этот лук 18 лет назад, когда у нее только родился сын Лукас. Вместе с ним она позировала для обложки глянца.