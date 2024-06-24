Виктория Боня решила отправить 12-летнюю дочь учиться в Англию

Виктория Боня не перестает путешествовать. Она регулярно ездит в разные страны. В этом году светская львица ездила в США, ОАЭ и Россию. Однако это было из-за проблем с документами. Она не могла вернуться в Монако несколько месяцев, но в мае все же прилетела на лазурный берег.

С ней путешествовала и дочка Анджелина, которой 12 лет. Она перестала ходить во французскую школу в Монако, куда ее отправил отец Алекс Смерфит. Наследница Бони постоянно говорила, что не хочет там учиться. А в прошлом году ее стали подвергать травле одноклассники. Телеведущая перевела ее на домашнее обучение.

Теперь Виктория заявила, что отправит дочку в школу в Англии. Она призналась, что сама не любила учиться и теперь ей приходится снова страдать.

«Я вот думала, это жизнь или мучения? Я вот до сих пор не могу понять», — написала звезда в соцсети.

«А вы считали дни до школы, просыпаясь в ужасе все лето?» — добавила она.

По словам Бони, в какой-то момент ей перестало нравиться, как выглядит Анджелина после школы. Она решила, что ей стоит оградить дочку от лишнего негатива.