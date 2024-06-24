Навка рассказала, что во время лечения в клинике больная раком Заворотнюк пила вино и ела рыбу втайне от мужа

Анастасия Заворотнюк умерла в конце мая. О ней никто ничего не знал кроме родных и самых близких, так как актриса проходила лечение от онкологического заболевания. Но накануне в передаче «Сегодня вечером» Татьяна Навка раскрыла подробности последних лет жизни звезды «Моей прекрасной няни». Она дружила с ней, так как выступает с Петром Чернышевым в ледовых шоу. Заворотнюк в последний год не вставала с постели. Муж регулярно к ней приходил в больницу. Оказалось, что актриса обманывала мужа. Она просила Навку, чтобы ей принесли алкоголь и любимую еду.

«Последний год Настя, конечно, уже лежала и не вставала... А так как Настюха любила компании, подружек, тусовки, она нам говорила: "Девчонки, я вас умоляю, принесите мне бокальчик красного вина"», — вспомнила фигуристка.

Она отметила, что отвлекала Чернышева, чтобы порадовать свою подругу. Ей приходилось придумывать повод, чтобы выпроводить его из палаты. А пока фигуриста не было, его супруга наслаждалась вином и рыбой. Татьяна отмечала, что Анастасия их благодарила, заверяла, что счастлива.

А когда были похороны, Петр даже хотел отказаться от алкоголя на поминках. Он считал, что это оскорбит память его жены. Но Тогда Навка ему рассказала, что это он пять лет не пил, а его возлюбленная нарушала строгий режим врачей.

«После кладбища было прощание, и Петр вдруг решил, что никто не будет поднимать бокалы. И я говорю: "Петр, почему?" Он говорит: "Ну, мы уже пять лет не пьем…" Я говорю: "Ну это ты не пьешь, а Настюха-то пила с нами"», — пояснила она.