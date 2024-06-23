Бывший муж Рапунцель Дмитренко представил поклонникам новую избранницу: «Сила моя кроется в тебе»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» и экс-супруг Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко дал понять в микроблоге, что его личная жизнь налаживается.

На своей странице в соцсети он разместил несколько снимков, на которых предстал в компании миниатюрной и миловидной блондинки. Девушка с платиновым оттенком волос облачилась в пудровое платье для прогулки по Москве в компании Дмитрия Дмитренко.

Дмитрий Дмитренко дал понять, что на фото рядом с ним не просто знакомая, а любимая девушка.