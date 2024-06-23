Бывший муж Рапунцель Дмитренко представил поклонникам новую избранницу: «Сила моя кроется в тебе»

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель. Фото: соцсети Ольги Рапунцель

Экс-участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко признался в чувствах к новой девушке публично.

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» и экс-супруг Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко дал понять в микроблоге, что его личная жизнь налаживается.

На своей странице в соцсети он разместил несколько снимков, на которых предстал в компании миниатюрной и миловидной блондинки. Девушка с платиновым оттенком волос облачилась в пудровое платье для прогулки по Москве в компании Дмитрия Дмитренко.

Дмитрий Дмитренко дал понять, что на фото рядом с ним не просто знакомая, а любимая девушка.

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Дмитрий Дмитренко и его новая пассия. Фото: соцсети Дмитрия Дмитренко

«Сила моя кроется в тебе», — подписал снимок Дмитрий Дмитренко, фактически публично признавшись в чувствах новой избраннице.

Напомним, Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель развелись после нескольких лет брака. У пары две маленькие дочери Василиса и София, которых Ольга Рапунцель сейчас воспитывает одна

На днях Дмитренко заявил, что жена изменила ему с таксистом.

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