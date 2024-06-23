Навка — о том, как поминали Заворотнюк: «Мы как будто отмечали ее день рождения»

Первого июня поклонники попрощались со звездой сериала «Моя прекрасная няня», актрисой Анастасией Заворотнюк. Она скончалась в конце мая после пятилетней борьбы с онкологическим заболеванием.

Близкая подруга семьи Анастасии Заворотнюк Татьяна Навка рассказала, как друзья поминали актрису после похорон. По словам Татьяны Навки, муж Заворотнюк Петр Чернышев сначала возражал против того, чтобы на поминальном беде было спиртное. Мол, Настя на протяжении последних пяти лет не пила даже вино.

Но Татьяна Навка рассказала вдовцу, как во время болезни Анастасии Заворотнюк вместе с подругами поднимала бокальчик, немного позволяя себе красного вина. И тогда Петр Чернышев разрешил, чтобы на поминках было вино. И друзья Анастасии Заворотнюк вспоминали добрые моменты, связанные с ней, и поднимали бокалы.

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«Атмосфера на поминках нетяжелая получилась, что мы как будто отмечали ее день рождения», — рассказала Татьяна Навка.

По материалам программы Первого канала «Сегодня вечером»