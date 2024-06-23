Навка — о муже Заворотнюк: «Мы волновались за Петра»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка во время тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк был постоянно на связи с ее семьей и поддерживала мужа актрисы Петра Чернышева.

Татьяна Навка призналась, что все друзья пары очень переживали за Петра Чернышева, боясь его реакции на уход из жизни любимой женщины.

«Мы волновались за Петра. Но он такой молодец, взял себя в руки», — восхитилась вдовцом Татьяна Навка.

Она напомнила, что после смерти Анастасии Заворотнюк у Петра Чернышева есть смысл жизни. Это маленькая дочка пары, пятилетняя Мила. Малышка, кстати, была на прощании с мамой в храме в первый день лета и трогательно утешала плачущего отца Петра Чернышева.

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По материалам программы Первого канала «Сегодня вечером»