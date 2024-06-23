Альбина Джанабаева публично обратилась к Валерию Меладзе: «Береги себя!»

Двадцать третьего июня день рождения у известного исполнителя Валерия Меладзе. Ему исполнилось 59 лет. Подборкой трогательных семейных кадров, на которых Валерий Меладзе запечатлен со своими детьми и любимой второй женой, поделилась в Сети, собственно, супруга виновника торжества Альбина Джанабаева.

На фото Валерий Меладзе запечатлен с младшей дочкой отдельно и со всеми детьми, которых подарила ему Джанабаева, вместе. На всех кадрах отец большого семейства выглядит невероятно счастливым.