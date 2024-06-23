Мария Погребняк подтвердила четвертую беременность

«Я знаю, что мне будет немного тяжелее, чем в 18 лет, но я готова к каждому моменту», — подписала кадры Мария Погребняк.

Будущий малыш станет четвертым ребенком Марии Погребняк, у которой есть три сына от брака с футболистом Павлом Погребняком.

Совсем скоро состоится свадьба Погребняк с нынешним избранником. Торжество, как говорила Мария Погребняк, пышным не будет.