Мария Погребняк подтвердила четвертую беременность

Модель, продюсер и звезда шоу «Сокровища императора» Мария Погребняк официально подтвердила, что ждет ребенка от своего жениха, бизнесмена Игоря Головинского.
В соцсети Мария Погребняк разместила ролик, на котором демонстрирует свой живот. На видео Мария Погребняк предстала в обтягивающем полупрозрачном наряде. Он подчеркнул характерную выпуклость.
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Беременная Мария Погребняк. Фото: соцсети Марии Погребняк
«Я знаю, что мне будет немного тяжелее, чем в 18 лет, но я готова к каждому моменту», — подписала кадры Мария Погребняк.
Будущий малыш станет четвертым ребенком Марии Погребняк, у которой есть три сына от брака с футболистом Павлом Погребняком.
Совсем скоро состоится свадьба Погребняк с нынешним избранником. Торжество, как говорила Мария Погребняк, пышным не будет.
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