Беременная Лиза Арзамасова — о сыне Левушке: «Только-только начинается все интересное»

Актриса Лиза Арзамасова в телеграм-канале поделилась кадрами, на которых запечатлела маленького сына Левушку от Ильи Авербуха на тренировке по футболу.
«Готов? Пошел!» — слышится за кадром команда тренера.
И маленький воспитанник начинает ее выполнять. Лева с удовольствием пинает мячик, стараясь не задеть препятствия в виде расставленных в линию фигурок.
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Сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
Под кадрами с сыном Лиза Арзамасова вспомнила, как поклонники, едва увидев снимки и видео с участием Льва, прочили, что он станет либо фигуристом, либо футболистом. Актриса же дала понять, что пока ничего не знает о будущем своего наследника.
«А я думаю: как же классно, Левушке еще всего 2 года и 10 месяцев. Только-только начинается все интересное! Когда можно пробовать, изучать. Не для дела, а в радость, в удовольствие», — поделилась Лиза Арзамасова.
Напомним, в скором времени Лиза Арзамасова подарит Илье Авербуху второго малыша.
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