Беременная Лиза Арзамасова — о сыне Левушке: «Только-только начинается все интересное»

Актриса Лиза Арзамасова в телеграм-канале поделилась кадрами, на которых запечатлела маленького сына Левушку от Ильи Авербуха на тренировке по футболу.

«Готов? Пошел!» — слышится за кадром команда тренера.

И маленький воспитанник начинает ее выполнять. Лева с удовольствием пинает мячик, стараясь не задеть препятствия в виде расставленных в линию фигурок.