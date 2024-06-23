Навка рассказала, как выглядела покойная Заворотнюк на прощании: «Она лежала красавица, и грима не было вообще»

Актрису Анастасию Заворотнюк за время ее болезни не смог увидеть ни один посторонний глаз. Окружении актрисы зорко следило за тем, чтобы ни одно ее фото не стало достоянием общественности.

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, что сама предложила Анастасии Заворотнюк надевать паранджу во время перемещений по Москве, чтобы актрису никто не узнал.

Навка подчеркнула, что за время болезни внешность актрисы сильно изменилась. Но к моменту смерти Анастасия Заворотнюк чудесным образом похорошела и стала той красавицей, которой ее узнали поклонники.

Татьяна Навка рассказала, что на церемонии прощания в храме покойная актриса была без грима, в гробу лежала в платочке и была абсолютно узнаваемой.

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«Она лежала красавица, и грима не было вообще», — отметила Татьяна Навка.

Напомним, Анастасии Заворотнюк не стало 30 мая. Поклонники смогли попрощаться со звездой в первый день лета. Могила Анастасии Заворотнюк находится на Троекуровском кладбище Москвы.

По материалам программы Первого канала «Сегодня вечером»