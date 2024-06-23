Навка рассказала, как Заворотнюк цеплялась за жизнь: «Тренировалась с Петей, когда у нее ноги уже ослабли»

Актриса Анастасия Заворотнюк пять лет боролась с раком. Все это время близкие знаменитости расчитывали на чудо. Но его, увы, не произошло. Хотя в окружении Анастасии Заворотнюк уверены, что и пять лет при ее диагнозе — это настоящий подарок судьбы.

Прославленная фигуристка Татьяна Навка, которая поддерживала Анастасию Заворотнюк во время болезни, призналась, что была восхищена мужеством этой женщины.

По словам Татьяны Навки, Заворотнюк была настоящим бойцом. Она до последнего не сдавалась недугу. Не исключено, что сила воли актрисы помогла продлить ей жизнь. Как рассказала Навка, Заворотнюк приходила на лед, даже когда ее ноги ослабели.

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«Она ходила с Петей и тренировалась, когда у нее ноги уже ослабели», — акцентировала Татьяна Навка.

По материалам программы Первого канала «Сегодня вечером»