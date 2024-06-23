Саша Черно — о новом бойфренде: «Очень нормальный, хорошо ухаживает»

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно, попытка которой построить любовь под камерами провалилась, теперь надеется встретить возлюбленного вне проекта.

Саша Черно, не так давно покинувшая телестройку, намекнула в телеграм-канале, что у нее завязались отношения с молодым человеком. Саша Черно дала понять, что сейчас ее в принципе все устраивает. Парень хорошо к ней относится, дарит подарки, но она к нему пока присматривается.

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«Очень нормальный, хорошо ухаживает», — поделилась Саша Черно.

Судя по всему, теперь экс-участница реалити-шоу не намерена торопиться. К тому же, Саша Черно теперь выбирает не только спутника жизни для себя, но и человека, рядом с которым будет комфортно ее сыну Стефану.