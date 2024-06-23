Принц Уильям сводил старших детей Джорджа и Шарлотту на концерт Тейлор Свифт

Тейлор Свифт и принц Уильям с детьми. Фото: соцсети Тейлор Свифт

Принц Уильям проводит время с детьми, пока Кейт Миддлтон проходит курс лечения от онкологического заболевания.

Принц Уильям взял на себя все заботы о детях, пока его жена Кейт Миддлтон проходит курс терапии. 

На этот раз принц Уильям со старшими наследниками, десятилетним принцем Джорджем и девятилетней принцессой Шарлоттой сходил на концерт известной американской певицы Тейлор Свифт. 

Поп-звезда выступила в Лондоне. После концерта она пообщалась с представителями британского королевского семейства и сделала с ними селфи на память. Уточняется, что это едва ли не единственный случай в карьере Тейлор Свифт, когда фото с поклонниками было сделано по просьбе звезды.

На одном из кадров с певицей и принцем Уильямом с детьми позирует бойфренд Тейлор Свифт Трэвис Келси.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В кадре все четверо лучезарно улыбались. Фото: соцсети Тейлор Свифт

Совместные селфи появились в микроблогах и британского королевского семейства, и Тейлор Свифт.

«Спасибо за прекрасный вечер!», — написал в соцсети принц Уильям.

«Лондонские шоу начинаются великолепно», — такую подпись оставила Тейлор Свифт.

Читайте также:

Читайте также