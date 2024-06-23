Принц Уильям сводил старших детей Джорджа и Шарлотту на концерт Тейлор Свифт

Принц Уильям взял на себя все заботы о детях, пока его жена Кейт Миддлтон проходит курс терапии.

На этот раз принц Уильям со старшими наследниками, десятилетним принцем Джорджем и девятилетней принцессой Шарлоттой сходил на концерт известной американской певицы Тейлор Свифт.

Поп-звезда выступила в Лондоне. После концерта она пообщалась с представителями британского королевского семейства и сделала с ними селфи на память. Уточняется, что это едва ли не единственный случай в карьере Тейлор Свифт, когда фото с поклонниками было сделано по просьбе звезды.

На одном из кадров с певицей и принцем Уильямом с детьми позирует бойфренд Тейлор Свифт Трэвис Келси.