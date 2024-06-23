Навка — о Заворотнюк: «Последний год Настя лежала уже»

Прославленная фигуристка Татьяна Навка входила в число людей, которые на протяжении последних пяти лет были рядом с Анастасией Заворотнюк и ее семьей, помогая ей противостоять тяжелому диагнозу.

Татьяна Навка рассказала, что близкие Анастасии Заворотнюк уповали все эти годы на чудо, которого, увы, не произошло.

Татьяна Навка сделала акцент на том, что весь период борьбы Анастасии Заворотнюк за жизнь, напоминал качели. И лишь последние двенадцать месяцев все было стабильно. Это было время, когда окончательно стало понятно, что процесс необратимый и неизбежный.

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«Все эти 5 лет были такие качели — была надежда на улучшения… Последний год Настя лежала уже», — рассказала Татьяна Навка.

По материалам программы Первого канала «Сегодня вечером»