Навка — про мужа Заворотнюк Чернышева: «Петя все вытащил на своих плечах»

Фигурист Петр Чернышев все пять лет, которые Анастасия Заворотнюк мужественно боролась с раком, был рядом с женой. Татьяна Навка публично восхитилась не только стойкостью тяжело болевшей актрисы, но и ее супруга.
Последние пять лет жизни Анастасии Заворотнюк были подчинены строжайшему режиму. Возможно, это помогло продлить дни Заворотнюк.
«Петя — других таких людей не знаем — он все это вытащил на своих плечах», — поделилась Татьяна Навка.
Она добавила, что Петр Чернышев лично следил за тем, чтобы и сама Анастасия Заворотнюк и медицинский персонал клиники, где она находилась на лечении, строго соблюдал все рекомендации.
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«Когда Настя уже лежала в больнице, Петя ее держал в «жестких» рукавицах: и тренировки, и процедуры, и особое питание», — рассказала Татьяна Навка.
По материалам программы Первого канала «Сегодня вечером»
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