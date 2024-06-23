Навка — про мужа Заворотнюк Чернышева: «Петя все вытащил на своих плечах»

Фигурист Петр Чернышев все пять лет, которые Анастасия Заворотнюк мужественно боролась с раком, был рядом с женой. Татьяна Навка публично восхитилась не только стойкостью тяжело болевшей актрисы, но и ее супруга.

Последние пять лет жизни Анастасии Заворотнюк были подчинены строжайшему режиму. Возможно, это помогло продлить дни Заворотнюк.

«Петя — других таких людей не знаем — он все это вытащил на своих плечах», — поделилась Татьяна Навка.

Она добавила, что Петр Чернышев лично следил за тем, чтобы и сама Анастасия Заворотнюк и медицинский персонал клиники, где она находилась на лечении, строго соблюдал все рекомендации.

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«Когда Настя уже лежала в больнице, Петя ее держал в «жестких» рукавицах: и тренировки, и процедуры, и особое питание», — рассказала Татьяна Навка.

По материалам программы Первого канала «Сегодня вечером»