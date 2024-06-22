Певец Сергей Лазарев о воспитании детей без гаджетов: «У моих лимит по времени»

Сергей Лазарев регулярно ездит на гастроли, а также ведет телевизионные шоу. Певец не скрывает, что много зарабатывает, но и огромно количество денег вкладывает в творчество. Также он растит двоих детей. Недавно его семилетний сын Никита окончил второй класс. А дочка Анна пока ходит в садик. В июне артист захотел с ними отдохнуть на море. На днях они улетели в Турцию. Там Сергей застал старшего наследника, который лежал на гамаке и держал в руках телефон. При этом мальчик старался сделать это незаметно.

«Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу... Что только не придумают дети, чтобы посидеть в гаджетах. Гаджеты — зло. Кстати, у моих детей стоит лимит экранного времени, как только лимит в два часа в день заканчивается, то телефон просто становится куском бестолкового кирпича. Стараюсь переключать их на книги, игрушки, уроки», — пояснил певец.

Напомним, что многие артисты стараются сделать так, чтобы их дети не сидели в телефонах. Лера Кудрявцева своей пятилетней дочке Марии показывает только советские мультики. Алла Пугачева не покупала телефоны двойняшкам Лизы и Гарри пока они не пошли в школу.