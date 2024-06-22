Виктория Боня об отношениях со Степаном Меньшиковым: «Никогда не было интимной близости, только контракт на 10 лет»

Виктория Боня раньше была участницей «Дома-2». Она потом стала телеведущей и переехала в Монако. Ей удалось прославиться. Лишь личную жизнь построить светская львица пока не смогла. Она растит дочку Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита, с которым давно рассталась. Встретить новую любовь ей оказалось сложно. А на этот раз в шоу «Злые языки» она позвонила Степану Меньшикову, с которой была в паре на телестройке. Звезда впервые призналась, что у них не было интимной близости.

«Меня любовницей назвал! Потом только сказал любовь, потому что на самом деле у нас со Степаном никогда не было интимных отношений. Вот я сейчас это заявляю на всю страну. Сейчас уже могу сказать, у нас был контракт с ТНТ на десять лет. Мы могли поцеловаться, язык вытаскивали на камеру. Но у нас никогда не было интимной близости», — пояснила Боня в эфире шоу.

Напомним, что ранее в Сеть попали интимные кадры Меньшикова, на которых казалось, что он находится с Боней. В итоге телеведущая подала в суд. Она смогла добиться, чтобы снимки признали фальшивкой. Сам Степан ничего о фото утверждать не стал, но заверил, что с Викторией у него был роман со страстью и любовными утехами.