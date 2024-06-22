На похороны Егора Зайцева пришли вдова и дочери

Вячеслав Зайцев умер в 85 лет в 2023 году. И недавно скончался его сын Егор, которому было 64 года. Он несколько месяцев назад узнал, что болен раком. Наследник модельера запустил свое здоровье. В июне он попал в реанимацию. У него скопилась жидкость в брюшной полости, был цирроз печени, несвертываемость крови. Медики делали все, чтобы его спасти, но им не удалось. 22 июня в Подмосковье простили с Егором. Байкеры организовали церемонию прощания с другом, так как он был частью байкерского клуба.

«Ночные волки» приехали на своих байках. Из звезды не было практически никого. Лишь друг Зайцева-младшего певец Юлиан принес букет роз. Он считает, что его друг остался недооцененным, как дизайнер.

«Егор хорошенький такой лежит, умиротворенный», — сказала коллега и землячка Вячеслава Зайцева Тамара Орлова.

Близкие приехали на похороны. У гроба стояли вдова Екатерина Ромашкина, 16-летняя дочь Анастасия, а также 31-летняя дочь Маруся от предыдущих отношений Егора. Старшая наследница байкера горько плакала. Ее пытались утешить друзья, пишет « МК ». Похоронили Зайцева-младшего на Жегаловском кладбище, где год назад упокоился его отец.