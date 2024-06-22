Сына Зайцева Егора похоронили на Жегаловском кладбище рядом с отцом

22 июня состоялось прощание с Егором Зайцевым. Он умер на днях в больнице. Последние дни жизни ему пришлось провести на ИВЛ. В феврале у него обнаружили онкологическое заболевание. Примечательно, что он всего год назад лишился отца. Вячеслава Михайловича не стало в 30 апреля 2023 года.

Егор хотел продолжить дело своего папы, но не успел. Прощание с сыном модельера состоялось в байк-центре «Ночные волки», а отпевание прошло в соборе Троицы Живоначальной. Его проводил в последний путь друзья.

Потом Зайцева-младшего похоронили рядом с отцом на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково. Отметим, что в свое время многие хотели, чтобы Вячеслава Михайловича придали земле на Новодевичьем или на Ваганьковском кладбище, где упокоились разные велики люди. Но сын звезды настоял, чтобы его папу похоронили в Щелково, где он прожил последние 30 лет. Теперь папа с сыном находятся рядом.

Одним из тех, кто приехал проститься с Егором стал певец Юлиан. Он считает, что это дело семьи, где должны быть похоронены их родные.

«Сейчас самое главное, чтобы не трогали семью, потому что нападки теперь будут против них. Будем защищать», — заявил певец, пишет «СтарХит».