Дмитрий Дмитренко раскрыл подробности расставания с Ольгой Рапунцель: «Я развелся, она ушла к богатому таксисту»

Дмитрий Дмитренко расстался с женой со скандалом. Фото: соцсети

Дмитрий Дмитриенко пытается строить новые отношения, но лицо избранницы скрывает.

Дмитрий Дмитриенко в 2023 году пережил развод с Ольгой Рапунцель. Они были вместе шесть лет. Избранница даже родила ему двоих детей: дочек Василису и Софию. Расставание пары обернулось скандалом. Они так и не смогли наладить отношения. А весной Дмитрий сообщил, что у него появилась новая возлюбленная. Он публикует с ней фото, но скрывает лицо своей второй половинки. 

«Пусть победит любовь», — написал Дмитриенко под романтичным фото с поцелуем.

Дмитрий Дмитренко с возлюбленной. Фото: соцсети Дмитрия Дмитриенко

Одна из подписчиц решила спросить, где Оля. Тогда он пояснил, что они давно расстались и обмолвился, почему это случилось. 

«Я развелся с ней. Она к таксисту ушла — богатому», — сказал Дмитрий. 

«И слава Богу — я счастлив!» — добавил он. 

К слову, Дмитриенко уверен, что Рапунцель намеренно прячет от него дочерей. Он был вынужден подать в суд, чтобы урегулировать этот вопрос. Уроженец Владивостока ждет, когда сможет без всяких препятствий общаться со своими наследницами. А Ольга в свою очередь занимается собой и дочками. Она старается возить их на море и обеспечивать комфортную жизнь. 

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