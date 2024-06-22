Дмитрий Дмитренко раскрыл подробности расставания с Ольгой Рапунцель: «Я развелся, она ушла к богатому таксисту»

Дмитрий Дмитриенко в 2023 году пережил развод с Ольгой Рапунцель. Они были вместе шесть лет. Избранница даже родила ему двоих детей: дочек Василису и Софию. Расставание пары обернулось скандалом. Они так и не смогли наладить отношения. А весной Дмитрий сообщил, что у него появилась новая возлюбленная. Он публикует с ней фото, но скрывает лицо своей второй половинки.
«Пусть победит любовь», — написал Дмитриенко под романтичным фото с поцелуем.
Дмитрий Дмитренко с возлюбленной. Фото: соцсети Дмитрия Дмитриенко
Одна из подписчиц решила спросить, где Оля. Тогда он пояснил, что они давно расстались и обмолвился, почему это случилось.
«Я развелся с ней. Она к таксисту ушла — богатому», — сказал Дмитрий.
«И слава Богу — я счастлив!» — добавил он.
К слову, Дмитриенко уверен, что Рапунцель намеренно прячет от него дочерей. Он был вынужден подать в суд, чтобы урегулировать этот вопрос. Уроженец Владивостока ждет, когда сможет без всяких препятствий общаться со своими наследницами. А Ольга в свою очередь занимается собой и дочками. Она старается возить их на море и обеспечивать комфортную жизнь.
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