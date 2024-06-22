Дмитрий Дмитренко раскрыл подробности расставания с Ольгой Рапунцель: «Я развелся, она ушла к богатому таксисту»

Одна из подписчиц решила спросить, где Оля. Тогда он пояснил, что они давно расстались и обмолвился, почему это случилось.

«Я развелся с ней. Она к таксисту ушла — богатому», — сказал Дмитрий. «И слава Богу — я счастлив!» — добавил он.

К слову, Дмитриенко уверен, что Рапунцель намеренно прячет от него дочерей. Он был вынужден подать в суд, чтобы урегулировать этот вопрос. Уроженец Владивостока ждет, когда сможет без всяких препятствий общаться со своими наследницами. А Ольга в свою очередь занимается собой и дочками. Она старается возить их на море и обеспечивать комфортную жизнь.