Сафронов назвал причину возникновения рака у умершего сына Зайцева: «Болезни идут от нервов»

Это лето началось с печальных событий. Умер сын Вячеслава Зайцева Егор. Он в феврале узнал, что болен онкологическим заболеванием. У 64-летнего байкера было много проблем со здоровьем. Отмечалось, что ему ставили диагноз анемия и цирроз печени. 22 июня состоялось отпевание Егора в храме в Щелково. Проститься с ним приехало немного людей. Знакомые и друзья утверждают, что сына Зайцева подвергали травле в последнее время, что и спровоцировало возникновение рака.

«Многие, если не все, болезни идут от нервов. А Егор и при жизни отца, и после смерти Славы находился под сильнейшим прессингом. Критика сыпалась со всех сторон. Упрекали за все и по любому поводу», — сказал Никас Сафронов.

Он напомнил, что Егора также часто сравнивали с легендарным отцом. По мнению художника, байкер был талантливым и имел свое видение стиля, который от всех отличался. Никас заверил, что наследник Зайцева собирался продолжить дело отца, но не успел. Он напомнил, что у модельера часто возникали разногласия с сыном, так как в их отношения вмешивались посторонние люди.

«Приближенные Зайцева-старшего постоянно пытались оказать влияние в отношении его неординарного, как дизайнера, сына. И все это очень сильно отражалось на Егоре. Потому что, несмотря на брутальную внешность, он был очень ранимый и незащищенный. Что, видимо, и послужило появлению и такому быстрому развитию его болезни», — пояснил Сафонов, пишет « МК ».