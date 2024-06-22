Певец Юлиан высказался на прощании с сыном Зайцева: «Сгорел за несколько месяцев»

Егор Зайцев умер в больнице, где лежал с начала месяца. Он боролся с онкологическим заболеванием. С начала года сын Вячеслава Зайцева не раз оказывался в больнице. У него появилось много проблем со здоровьем. 22 июня состоялось отпевание байкера в соборе Троицы Живоначальной в Щелкове. С ним проститься приехало мало людей. Среди них был певец Юлиан, который дружил с наследником модельера и поддерживал с ним связь. Он был в медицинской маске и принес алый букет цветов.

Артист считает, что злопыхатели подвергали Егора постоянным нападкам, что и отразилось на его здоровье.

«Егора убивали целый год целенаправленно Травили и не щадили. Поливали грязью со всех телеканалов: сколько гадких программ про него было выпущено. И вот результат! К сожалению», — заявил Юлиан.

По его словам, он до сих пор помнит день знакомства с Зайцевым-младшим. Певец заверил, что на самом деле он был очень ранимым.

«Он очень быстро от нас ушел: сгорел за несколько месяцев. Мне тебя будет очень не хватать, мой друг», — цитирует артиста « МК ».

Напомним, что Егора похоронят на кладбище в Шелково рядом с отцом, который скончался год назад. У модельера была усадьба в этом районе, поэтому сын захотел похоронить его там.