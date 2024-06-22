Похудевшая Елена Николаева вышла в свет спустя полтора месяца после родов

Елена Николаева давно работает на телевидении. Она строит отношения с бывшим мужем Анастасии Волочковой Игорем Вдовиным. Не так давно у них случилось радостное событие в жизни. 8 мая избранница бизнесмена родила малыша.

У пары на свет появился второй сын. Новорожденного назвали Романом. А его брата зовут Александр. К слову, с супругами живет дочка Вдовина от Волочковой Ариадна. Она находится в отличных отношениях со своей мачехой. Елена погрузилась в материнские заботы, но уже спустя 9 дней после родов вернулась к съемкам.

А накануне она впервые за долгое время вышла в свет. Избранница Вдовина посетила премьеру фильма «Тур с Иванушками». Она облачилась в джинсы и черный корсет. 38-летняя ведущая программы «Утро России» успела избавиться от лишних килограммов.