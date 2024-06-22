Похудевшая Елена Николаева вышла в свет спустя полтора месяца после родов

Елена Николаева давно работает на телевидении. Она строит отношения с бывшим мужем Анастасии Волочковой Игорем Вдовиным. Не так давно у них случилось радостное событие в жизни. 8 мая избранница бизнесмена родила малыша.
У пары на свет появился второй сын. Новорожденного назвали Романом. А его брата зовут Александр. К слову, с супругами живет дочка Вдовина от Волочковой Ариадна. Она находится в отличных отношениях со своей мачехой. Елена погрузилась в материнские заботы, но уже спустя 9 дней после родов вернулась к съемкам.
А накануне она впервые за долгое время вышла в свет. Избранница Вдовина посетила премьеру фильма «Тур с Иванушками». Она облачилась в джинсы и черный корсет. 38-летняя ведущая программы «Утро России» успела избавиться от лишних килограммов.
Елена Николаева вышла в свет. Фото: соцсети Елены Николаевой
«Тополиный-пух-жара-июль заказывали? Если вы в Москве, то в такой ливень лето ловить можно только в кино. На премьере было жарко», — поделилась Елена.
Поклонники были поражены тому, как выглядит ведущая.
К слову, недавно Николаева помогла свей падчерице подготовиться к выпускному вечеру. На праздник приехали Волочкова, а также отец Ариадны и ее молодой человек.
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