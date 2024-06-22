Татьяна Брухунова появилась на прогулке с подросшей дочкой Евгения Петросяна в Санкт-Петербурге

Татьяна Брухунова провела несколько дней в культурной столице. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Жена Евгения Петросяна устроила путешествие для восьмимесячной дочки Матильды.

Татьяна Брухунова в этом году сообщила, что родила ребенка. Она с мужем Евгением Петросяном уже растит сына Вагана. Теперь у них также подрастает дочка Матильда, которой восемь месяцев. На этот раз супруга юмориста отправилась в путешествие. Она приехала в Санкт-Петербург с детьми. Несколько дней Брухунова наслаждалась атмосферой культурной столицы. Она выложила кадры с поездки. Во время одной из прогулок возлюбленная артиста была с дочкой. 

Она облачилась в широкие джинсы с высокой талией и жакет с принтом. Ее лук дополнили балетки. Татьяна держала на руках девочку, которую облачила в комбинезон и клетчатую рубашку. На крохе также была белая шапочка. Малышка прильнула к своей маме. 

«Три дня пролетели молниеносно — пора возвращаться в Москву», — написала она. 

Подписчица спросила, как девочка переходит дорогу. «Идеально. В противном случае я бы не возила детей с собой», — заверила Брухунова. Поклонники отметили, что девочка быстро растет. Многие восхитились тем, как жена Петросяна одевает свою наследницу. Фанаты уверены, что Матильда вырастет модницей. 

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