Боня призналась, что сделала пластику ради Гасанова: «Чтобы не быть старухой»

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она в 2023 году сделала пластическую операцию за круглую сумму. Телеведущая ради этого ездила к знаменитому хирургу в США.

В тот момент она уже перестала скрывать отношения с Русланом Гасановым. Молодой избранник звезды был женат и не мог получить развод. В начале этого года светская львица объявила, что рассталась с ним. Вскоре экс-участница «Дома-2» сообщила, что теперь будет теперь строить отношения только с мужчинами, которые ее старше.

«Я даже пластическую операцию сделала, чтобы его возрасту соответствовать, чтобы не быть старухой. Но теперь я дала себе слово, что мой следующий мужчина будет, как минимум, моего возраста, либо старше меня», — поделилась звезда.

Но она также пояснила, что стало причиной их расставания. Боня рассказала, что Гасанов все держал под контролем, даже то, во что она одевается. По словам телеведущей, однажды она выложила скриншот переписки с другом из Лос-Анджелеса. Руслан ей позвонил и потребовал убрать публикацию, так как она в кадре была в халате.

«В общем, это история, когда молодой мужчина пытается тебя все время контролировать. Я взорвалась. У меня накопилось раздражение за все эти годы постоянного контроля, и я сказала: "Все. На этом мы ставим точку"», — сказала Виктория на шоу «Злые языки».