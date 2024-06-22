Агузарова объяснила почему все решили, что она пела «под фанеру» и странно двигалась на премии Муз-ТВ: «Был брак по свету и графике»

Жанна Агузарова раньше была очень популярной. Теперь она редкий гость на телевизионных шоу и концертах. Примечательно, что певица в 61 год не изменяет своему стилю. Она по-прежнему следит за фигурой.

Артистка в июне посетила премию Муз-ТВ, где ей вручили награду «Легенда вне времени». Она также выступила перед публикой, исполнив хит «Один поцелуй моряка». Однако ее номер в эфир не попал. Вскоре поползли слухи, что она странно себя вела и не попадала в фонограмму.

Член фан-клуба звезды Георгий признался, что никаких проблем бы не было, если бы Жанна спела вживую. А так она не только оказалась в центре скандала, но и расстроила зрителей, которые не увидели ее на экранах.

«Был брак по свету и графике переписали номер — будет в повторе и на ютюбе», — объяснила случившееся Агузарова в соцсети.

Но позже стало понятно, что из-за «технического брака» номер певицы так и не покажут. А поклонники стали писать в соцсети, что вся проблема была техническая, а сама певица выступила превосходно. По словам фанатов, у экранов, где транслируется выступление, всегда есть секнудная задержка.

«Несправедливо, что телезрители, которые ждали выступление Жанны остались разочарованы из-за брака. И даже если не случится и «Муз-ТВ» не выложат музыкальный номер и награждения Жанны на ютюбе — планеты будут крутиться и светить. Знаем, что те, кто был на концерте остались под впечатлением», — цитирует фаната звезды KP.RU.