Невеста 61-летнего Лепса Аврора отметила свой выпускной в школе

Григорий Лепс несколько лет был один. Но недавно он объявил, что не свободен. Певец не скрывает, что хочет любить и даже не исключает, что у него еще будут дети. А в июне на премии Муз-ТВ он появился с Авророй Киба. Артист заявил, что она студентка МГИМО и его невеста. Вскоре 18-летняя возлюбленная звезды показала кольцо на пальце. Однако многие люди в шоу-бизнесе посчитали, что это какой-то пиар проект.

А накануне стало известно, что Аврора на самом деле школьница. Она поделилась кадрами с вручения аттестата. Также девушка отметила свой выпускной вечер в ресторане. Она облачилась в алое мини-платье и туфли на каблуке.