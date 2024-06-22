Невеста 61-летнего Лепса Аврора отметила свой выпускной в школе

Григорий Лепс несколько лет был один. Но недавно он объявил, что не свободен. Певец не скрывает, что хочет любить и даже не исключает, что у него еще будут дети. А в июне на премии Муз-ТВ он появился с Авророй Киба. Артист заявил, что она студентка МГИМО и его невеста. Вскоре 18-летняя возлюбленная звезды показала кольцо на пальце. Однако многие люди в шоу-бизнесе посчитали, что это какой-то пиар проект.
А накануне стало известно, что Аврора на самом деле школьница. Она поделилась кадрами с вручения аттестата. Также девушка отметила свой выпускной вечер в ресторане. Она облачилась в алое мини-платье и туфли на каблуке.
Аврора Киба получила аттестат. Фото: соцсети Авроры Киба
Поклонники заметили, что Аврора носит кольцо на правой руке. Сама выпускница ранее ответила на упреки в большой разнице в возрасте с Лепсом. Она дала понять, что ей комфортно.
Напомним, что певец был со второй женой Анной был в браке около 20 лет. У них растут две дочки и сын. Также у него есть старшая наследница Инга от первого брака. В 2022 году артист стал дедушкой. У него появился внук Константин.
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